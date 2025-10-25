Nagyon rossz hírek érkeztek a dunántúli autópálya-balesetről: két kisgyerek életveszélyesen megsérült 

Péntek késő este súlyos baleset történt az M1-es autópályán, a 36-os és 37-es kilométerszelvény között, a Győr irányába vezető oldalon, Bicske közelében, ahol egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze - adta hírül a kemma.hu. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágóval két embert emeltek ki a roncsokból, miközben a mentők is a helyszínre érkeztek. Információik szerint sokan megsérültek a balesetben, köztük két gyermek is. További részletek a portálon!

Az M1-es baleset sérültjeiről számoltak be nekünk a mentősök

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Zalában is történt pénteken egy közúti baleset: szarvassal ütközött, majd oszlopnak csapódott egy személyautó Keszthelyen, a történtekről itt írtunk: