1 órája
Nagyon rossz hírek érkeztek a dunántúli autópálya-balesetről: két kisgyerek életveszélyesen megsérült
Pénteken este történt az M1-es autópályán a súlyos buszbaleset, amelyről új információkat tudott meg Komárom-Esztergom vármegyei társportálunk.
Péntek késő este súlyos baleset történt az M1-es autópályán, a 36-os és 37-es kilométerszelvény között, a Győr irányába vezető oldalon, Bicske közelében, ahol egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze - adta hírül a kemma.hu. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágóval két embert emeltek ki a roncsokból, miközben a mentők is a helyszínre érkeztek. Információik szerint sokan megsérültek a balesetben, köztük két gyermek is. További részletek a portálon!
