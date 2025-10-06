2 órája
Alig szabadult, máris lopott a zalai férfi – ezúttal 5 millió forintot
Az 52 éves szepetneki férfi 2023 októberében szabadult lopás elkövetése miatt kiszabott börtönbüntetéséből. De nem tanult az esetből, derül ki a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatójából.
Szabadulását követően csak négy hónapot várt. 2024. február 9-én, este 22 óra körül bemászott egy hévízi ingatlan bekerített udvarára, majd az erkélyajtót felfeszítve betört a lakásba, ahonnan egy 5 millió forintot tartalmazó borítékot eltulajdonítva távozott.
A lopási káron felül a vádlott az ajtó megrongálásával további 100 ezer forint kárt okozott a sértettnek. Elfogását követően a vádlottat letartóztatták. A többszörös visszaesőnek számító férfivel szemben a Keszthelyi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat, melyben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, ismertette dr. Németh Eszter, helyettes szóvivő.