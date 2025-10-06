Alig szabadult, máris lopott a zalai férfi – ezúttal 5 millió forintot

Szabadulását követően csak négy hónapot várt. 2024. február 9-én, este 22 óra körül bemászott egy hévízi ingatlan bekerített udvarára, majd az erkélyajtót felfeszítve betört a lakásba, ahonnan egy 5 millió forintot tartalmazó borítékot eltulajdonítva távozott.

A többszörös visszaesőnek számító vádlott fegyházbüntetést kaphat.

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

A lopási káron felül a vádlott az ajtó megrongálásával további 100 ezer forint kárt okozott a sértettnek. Elfogását követően a vádlottat letartóztatták. A többszörös visszaesőnek számító férfivel szemben a Keszthelyi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat, melyben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, ismertette dr. Németh Eszter, helyettes szóvivő.