A lopott bringát közösségi oldalán árulta a zalai fiatalkorú, de ismerőse lebuktatta

A vádlott pénteken délután Lentiben, a Piac tér mögötti kerékpártárolóból vitte el a lezáratlan kerékpárt, amit ezt követően megvételre kínált közösségi oldalán. Egyik ismerőse 6000 forintot adott érte, majd pár óra múlva az interneten észrevette, hogy az általa megvásárolt kétkerekűt az eredeti tulajdonosa keresi. Felvette vele a kapcsolatot, az ellopott biciklit visszaadta neki, majd értesítette a rendőröket.

A lopott kerékpár árából cigit akart venni a 16 éves fiú (A kép illusztráció)

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Kiderült, hogy a fiú azért lopott, hogy a pénzből cigit tudjon vásárolni. A járőrök a fiatal tolvajt elfogták, előállították a Lenti Rendőrkapitányságra, kihallgatták és lopás vétsége miatt eljárást indítottak ellene.