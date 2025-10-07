45 perce
A lopott bringát közösségi oldalán árulta a zalai fiatalkorú, de ismerőse lebuktatta
A 16 éves fiú azért lopta el a kerékpárt, hogy cigit vegyen. A lenti rendőrök elfogták a fiatalt, aki lopás vétsége miatt áll a bíróság elé, közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police-hun.
A vádlott pénteken délután Lentiben, a Piac tér mögötti kerékpártárolóból vitte el a lezáratlan kerékpárt, amit ezt követően megvételre kínált közösségi oldalán. Egyik ismerőse 6000 forintot adott érte, majd pár óra múlva az interneten észrevette, hogy az általa megvásárolt kétkerekűt az eredeti tulajdonosa keresi. Felvette vele a kapcsolatot, az ellopott biciklit visszaadta neki, majd értesítette a rendőröket.
Kiderült, hogy a fiú azért lopott, hogy a pénzből cigit tudjon vásárolni. A járőrök a fiatal tolvajt elfogták, előállították a Lenti Rendőrkapitányságra, kihallgatták és lopás vétsége miatt eljárást indítottak ellene.