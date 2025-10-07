október 7., kedd

Amália névnap

11°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Merész húzás

1 órája

A lopott bringát közösségi oldalán árulta a zalai fiatalkorú, de ismerőse lebuktatta

Címkék#Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság#kerékpár#lopás#bicikli

A 16 éves fiú azért lopta el a kerékpárt, hogy cigit vegyen. A lenti rendőrök elfogták a fiatalt, aki lopás vétsége miatt áll a bíróság elé, közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police-hun.

Antal Lívia

A vádlott pénteken délután Lentiben, a Piac tér mögötti kerékpártárolóból vitte el a lezáratlan kerékpárt, amit ezt követően megvételre kínált közösségi oldalán. Egyik ismerőse 6000 forintot adott érte, majd pár óra múlva az interneten észrevette, hogy az általa megvásárolt kétkerekűt az eredeti tulajdonosa keresi. Felvette vele a kapcsolatot, az ellopott biciklit visszaadta neki, majd értesítette a rendőröket.

A lopott kerékpár árából cigit akart venni a 16 éves fiú
A lopott kerékpár árából cigit akart venni a 16 éves fiú (A kép illusztráció)
Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Kiderült, hogy a fiú azért lopott, hogy a pénzből cigit tudjon vásárolni. A járőrök a fiatal tolvajt elfogták, előállították a Lenti Rendőrkapitányságra, kihallgatták és lopás vétsége miatt eljárást indítottak ellene.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu