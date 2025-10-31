Késő esti riasztás a zalai településen, ezért volt szükség a tűzoltókra

Leszakadt faág veszélyeztette a közlekedést a 74-es főúton, Magyarszentmiklós külterületén. Csütörtökön este 10 óra körül riasztották a tűzoltókat. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók eltávolították az ágat, majd megtisztították az úttestet - tájékoztatott a katasztrófavédelem.