Késő esti riasztás a zalai településen, ezért volt szükség a tűzoltókra

Korosa Titanilla

Leszakadt faág veszélyeztette a közlekedést a 74-es főúton, Magyarszentmiklós külterületén. Csütörtökön este 10 óra körül riasztották a tűzoltókat. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók eltávolították az ágat, majd megtisztították az úttestet - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

