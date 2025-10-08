október 8., szerda

Elfogták

59 perce

Lenyúlta az ételfutár autóját a szír férfi Nagykanizsán

Címkék#nagykanizsai rendőrkapitányság#lopás#futár

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság befejezte egy 36 éves szír állampolgárságú férfival szemben folytatott nyomozást, aki három bűncselekményt is elkövetett, írja a police.hu.

Zaol.hu
Forrás: police.hu

Ahogy arról korábban a ZAOL is beszámolt, Nagykanizsán az egyik vendéglátóhely előtti parkolóból loptak el egy autót még nyáron, amiben benne volt az indítókulcs.

Az egyenruhások felismerték a járművet a városban, megállították, a sofőrt pedig elfogták. Kiderült, hogy miután a férfi elvitte az autót, a rendszámot is lecserélte rajta, méghozzá úgy, hogy egy parkoló kocsiról levette az azonosítót, a lopottat pedig elrejtette. A jármű forgalmi engedélyét, valamint a melegen tartó dobozokat és a kártyaleolvasót kidobta.

A férfi korábban azzal magyarázta tettét, hogy édesapjától kapta kölcsön az autót, később pedig már arra hivatkozott, hogy forgalommal szemben parkolt a jármű, így megelőzött egy balesetet.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság a jármű önkényes elvétele és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett, valamint okirattal visszaélés vétség miatt folytatott nyomozást a napokban befejezte, az iratokat pedig megküldte az ügyészségnek.

