Lefejelte a fiatal rolleres az előtetőt, kórházba került

Egy intézmény előtetejének ütközött és megsérült hétfőn egy 20 év körüli fiatal férfi Szombathelyen, a Vörösmarty Mihály utcában.

Zaol.hu
Lefejelte a fiatal rolleres az előtetőt, kórházba került

Fotó: 112Press

A 112Press cikke szerint, a balesetben szerepe volt annak, hogy a járdán rollerrel közlekedő fiatalember alapból is magas, de a rolleren állva még magasabbra "ért". Bukósisak nem tompította a fejét ért ütést. A fiatalt kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Részletek és további fotók a 112Press cikkében!

Szeptember elején Zalában is történt rolleres baleset: két gyerek sérült meg Nagykanizsán, amikor elestek a nagy sebességű járművel. Egyikük súlyosan megsérült. 

A rolleres közlekedés nem veszélytelen, nemrég halálos baleset is történt a Dunántúlon:

Zalában pedig arról írtunk, hogy a gyerekeket oktatják a biztonságos rollerhasználatra is:

A hírek szerint a készülő új KRESZ az elektromos rollerek kérdését is szabályozza majd.

 

