2 órája
Lefejelte a fiatal rolleres az előtetőt, kórházba került
Egy intézmény előtetejének ütközött és megsérült hétfőn egy 20 év körüli fiatal férfi Szombathelyen, a Vörösmarty Mihály utcában.
Fotó: 112Press
A 112Press cikke szerint, a balesetben szerepe volt annak, hogy a járdán rollerrel közlekedő fiatalember alapból is magas, de a rolleren állva még magasabbra "ért". Bukósisak nem tompította a fejét ért ütést. A fiatalt kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.
Részletek és további fotók a 112Press cikkében!
Szeptember elején Zalában is történt rolleres baleset: két gyerek sérült meg Nagykanizsán, amikor elestek a nagy sebességű járművel. Egyikük súlyosan megsérült.
A rolleres közlekedés nem veszélytelen, nemrég halálos baleset is történt a Dunántúlon:
Meghalt egy rolleres a Dunántúlon, miután frontálisan ütközött egy autóval
Zalában pedig arról írtunk, hogy a gyerekeket oktatják a biztonságos rollerhasználatra is:
Ez a 700 gyerek megtanulta, hogy csak sisakban szálljon fel az elektromos rollerre (galéria, videó)
A hírek szerint a készülő új KRESZ az elektromos rollerek kérdését is szabályozza majd.
Zebrán mobilozol? Bírság jön! – ilyen lesz az új KRESZ, amely hamarosan életbe lép