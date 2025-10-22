október 22., szerda

Előd névnap

20°
+12
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

1 órája

Nagyon várja haza családja a baleset után eltűnt vasi fiatalembert – segítsen, aki látta!

Címkék#Vasvári Rendőrkapitányság#eltűnt#körözés

Nagy erőkkel keresi a családja és a rendőrség is Lászlót, akit hétfőn este látták utoljára - írta meg vasi testvérportálunk.

Zaol.hu

A 31 éves férfi a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott október 20-án este 11 óra körül, és azóta nem ad magáról életjelet, érzelmileg instabil állapotban lehet. A vaol.hu a férfi testvérétől megtudta, László még hétfőn balesetet okozott, a jogosítványát a rendőrök elvették. A telefonja akkor este még működött, de már ki van kapcsolva.

Forrás: Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary

A férfi Gersekaráton lakik, ezért a körözést a Vasvári Rendőrkapitányság rendelte el, a fényképe elérhető a police.hu oldalon. Eltűnésekor fekete pulóvert, Drk márkájú melegítőnadrágot és cipőt viselt. További részletek a vaol.hu oldalán.

Nemrégiben mi is beszámoltunk több eltűnt személyről. Október közepén ismeretlen helyre távozott a saját otthonából, és nem adott életjelet magáról egy 83 éves zalaegerszegi férfi. Szerencsére a nyomot követő Charlie kutyának köszönhetően egy elhagyott fás-bokros területen a rendőrök rábukkantak. Szintén Charlie kutya segített a zalai rendőröknek megtalálni azt a fiatalembert, akire Böde közelében bukkantak rá a minap. Vasárnap pedig arról adtunk hírt, hogy egy 14 éves lányt keres a Lenti Rendőrkapitányság - Kaszás Tamara Csenge körözése cikkünk publikálásakor változatlanul érvényben van.

Olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu