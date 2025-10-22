Nagyon várja haza családja a baleset után eltűnt vasi fiatalembert – segítsen, aki látta!

A 31 éves férfi a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott október 20-án este 11 óra körül, és azóta nem ad magáról életjelet, érzelmileg instabil állapotban lehet. A vaol.hu a férfi testvérétől megtudta, László még hétfőn balesetet okozott, a jogosítványát a rendőrök elvették. A telefonja akkor este még működött, de már ki van kapcsolva.

A férfi Gersekaráton lakik, ezért a körözést a Vasvári Rendőrkapitányság rendelte el, a fényképe elérhető a police.hu oldalon. Eltűnésekor fekete pulóvert, Drk márkájú melegítőnadrágot és cipőt viselt. További részletek a vaol.hu oldalán.

Nemrégiben mi is beszámoltunk több eltűnt személyről. Október közepén ismeretlen helyre távozott a saját otthonából, és nem adott életjelet magáról egy 83 éves zalaegerszegi férfi. Szerencsére a nyomot követő Charlie kutyának köszönhetően egy elhagyott fás-bokros területen a rendőrök rábukkantak. Szintén Charlie kutya segített a zalai rendőröknek megtalálni azt a fiatalembert, akire Böde közelében bukkantak rá a minap. Vasárnap pedig arról adtunk hírt, hogy egy 14 éves lányt keres a Lenti Rendőrkapitányság - Kaszás Tamara Csenge körözése cikkünk publikálásakor változatlanul érvényben van.

