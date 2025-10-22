Lángolt egy épület a zalai településen, kerti égetés okozta a bajt

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint kerti hulladékot égettek egy családi ház udvarán, Semjénházán, a Rákóczi Ferenc utcában. A tűz átterjedt egy mintegy hat négyzetméteres melléképületre is, amely teljes terjedelmében égett. Az épületben fát, papírt és szénát tároltak. A lángokat a letenyei hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugárral. Az egység az utómunkálatokat végzi.

Fotó: Szakony Attila

Kósi Zsolt, a katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője hozzátette: az elsődleges információk szerint a tűzben nem sérült meg senki