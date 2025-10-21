Trükközni próbált a zalai fiatal, még az édesanyját is átverte

A közokirat-hamisítás részleteiről, dr. Jánky Judit, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást. Kiemelte: a fiatalkorú vádlott egy zalaegerszegi középiskola tanulójaként 2024. december 17-én 16 óra 36 perckor édesanyja tudta nélkül, az iskolában kapott szülői belépési azonosító használatával, saját mobiltelefonján keresztül belépett a Kréta iskolai elektronikus nyilvántartási rendszer szülői alkalmazásába, s a személyi oldalára egy internetről letöltött, általa utólagosan átszerkesztett, hamis tartalmú orvosi igazolást töltött fel. Szándéka az volt, hogy igazolja a 2024. november 22 és 2024. december 13. napja közötti iskolai hiányzásait.

Közokirat-hamisítás: megbánta tettét

– A Zalaegerszegi Járási Ügyészség fiatalkorúak ügyésze a fiú beismerő vallomására és megbánására tekintettel lehetőséget látott a közokirat-hamisítás bűntettét és információs rendszer megsértésének vétségét elkövető diákkal szemben feltételes ügyészi felfüggesztés alkalmazására – folytatta. – Amennyiben az ügyészi határozatban megállapított egy éves határidő eredményesen telik el, az addig pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorúval szembeni büntetőeljárás megszüntetésének lehet helye.