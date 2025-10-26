Körözés
12 perce
Valami nem stimmel velük: figyelj oda, ha Zalában ezeket a rendszámokat látod!
Nem civil rendőrautók rendszámáról van szó, hanem olyanokról, amelyeket okkal köröz a hatóság.
Körözött rendszámokat mutatunk a rendőrségi adatbázisból – kérik, jelentkezzen, aki látta ezeket!
Fotó: Illusztráció/ZH
Zalaegerszegen és környékén hét, Nagykanizsán és térségében 10, míg Keszthelyen és környékén 8 olyan rendszám szerepel a rendőrség adatbázisában, amelyekkel valami nem stimmel. Ezek valószínűleg lopott rendszámok, amelyeket be kell jelenteni az érintett szervnek személyesen vagy telefonon!
Mutatjuk a listákat!
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság által körözött rendszámok:
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság által körözött rendszámok:
A Keszthelyi Rendőrkapitányság által körözött rendszámok:
Olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!Azonnal cselekedtek
2025.10.22. 11:30
Életet mentettek a zalai város rendőrei – bátran használták a defibrillátort
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre