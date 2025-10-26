Valami nem stimmel velük: figyelj oda, ha Zalában ezeket a rendszámokat látod!

Zalaegerszegen és környékén hét, Nagykanizsán és térségében 10, míg Keszthelyen és környékén 8 olyan rendszám szerepel a rendőrség adatbázisában, amelyekkel valami nem stimmel. Ezek valószínűleg lopott rendszámok, amelyeket be kell jelenteni az érintett szervnek személyesen vagy telefonon!

Mutatjuk a listákat!

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság által körözött rendszámok:

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság által körözött rendszámok:

A Keszthelyi Rendőrkapitányság által körözött rendszámok:



