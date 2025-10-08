Ilyen nincs, még egy pótkocsit is elloptak? Ezeket a járműveket keresik a nagykanizsai zsaruk!

A rendőrségi adatbázisból a konkrét esetek kapcsán viszonylag kevés az információ, csak következtetni lehet arra, hogy a körözést a legtöbb esetben lopás miatt rendelték el. A kevés kivételek egyike, amikor tárgyi bizonyítási eszközként volna szüksége a rendőrségnek a körözött járműre, erre az esetre külön ki is térünk. Az viszont egyértelműen kiderül az adatbázisból, hogy vármegyénk adott térségeiben melyik járműtípusból tűnt el a legtöbb.

A nagykanizsai rendőrkapitányság kilenc járműre rendelt el körözést. Vajon ellopták ezeket?

Forrás: Getty Images

Körözés alatt álló személygépkocsik

A nagykanizsai rendőrkapitányság által körözött járművek esetében a személygépkocsiké a „legnépesebb” kategória, a police.hu oldalon elérhető kilenc esetből négy tartozik ide. A zsaruk több mint öt éve, 2020. július 17. óta keresnek egy 1994-ben gyártott fehér Opel Astrát, amelynek rendszáma FGZ 813. Ugyancsak régóta nem találják nyomát egy piros Lada Samarának, amelynek gyártási évét nem közölték, a rendszámát ugyanakkor igen, az azonosító jele DXX 371. Az orosz járműipar csodájának körözését 2121. szeptember elsején rendelték el. A rendőrségi adatbázisban egy fehér BMW is szerepel, utóbbi rendszáma NKD 222. Ezt a személygépkocsit 2022. május 10. óta keresik. A körözés jogcíme – akárcsak az előző két esetben – bűncselekmény tárgya. A negyedik személygépkocsit – a CJW 284 rendszámú, 1997-ben gyártott piros Suzuki Swift Sedant viszont bűncselekmény tárgyi bizonyítási eszközeként körözik a rendőrök 2024. július 26. óta.

Segédmotoros kerékpárokat is keres a rendőrség

A személygépkocsik után nézzük az 50 köbcentiméter hengerűrtartalom alatti segédmotoros kerékpárokat. Sorozatunk első részéből az derült ki, hogy ebben a kategóriában a Simson motorkerékpárok szerepelnek a legnagyobb számban, s ez a tény gyakorlatilag Nagykanizsán is beigazolódott, a három körözött jármű közül kettő is ezen márkájú, ráadásul nagyjából azonos időpontban, 2021 augusztusában, illetve októberében tűntek el. Miután rendszámot a rendőrség nem közölt, csak alvázszámot, így a fő különbséget közöttük a színűk jelenti még, az egyiket pirosra, a másikat zöldre festették. A nagykanizsai rendőrök által harmadik körözött segédmotoros kerékpár egy zöld Yamaha, amelynek ugyancsak nincs rendszáma. Ez utóbbinak két éve, 2023. augusztus 7-én veszett nyoma.