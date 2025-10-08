október 8., szerda

Koppány névnap

Rendőrségi körözés

1 órája

Ilyen nincs, még egy pótkocsit is elloptak? Ezeket a járműveket keresik a nagykanizsai zsaruk!

Címkék#rendőrség#jármű#ellopták#bűncselekmény#körözés

Járművek tucatjait keresik a zalai zsaruk – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos honlapján elérhető adatbázisból. Kedden háromrészes sorozatot indítottunk a körözés alatt álló személyautókról, tehergépkocsikról és motorokról. Első alkalommal azokat a járműveket mutattuk be, amiket a zalaegerszegi rendőrkapitányság kerestet. Mai összeállításunkban a nagykanizsai eseteket vesszük sorra.

Gyuricza Ferenc

A rendőrségi adatbázisból a konkrét esetek kapcsán viszonylag kevés az információ, csak következtetni lehet arra, hogy a körözést a legtöbb esetben lopás miatt rendelték el. A kevés kivételek egyike, amikor tárgyi bizonyítási eszközként volna szüksége a rendőrségnek a körözött járműre, erre az esetre külön ki is térünk. Az viszont egyértelműen kiderül az adatbázisból, hogy vármegyénk adott térségeiben melyik járműtípusból tűnt el a legtöbb. 

A nagykanizsai rendőrkapitányság kilenc járműve rendelt el körözést. Vajon ellopták őket? (Illusztráció)
A nagykanizsai rendőrkapitányság kilenc járműre rendelt el körözést. Vajon ellopták ezeket?
Forrás: Getty Images

Körözés alatt álló személygépkocsik

A nagykanizsai rendőrkapitányság által körözött járművek esetében a személygépkocsiké a „legnépesebb” kategória, a police.hu oldalon elérhető kilenc esetből négy tartozik ide. A zsaruk több mint öt éve, 2020. július 17. óta keresnek egy 1994-ben gyártott fehér Opel Astrát, amelynek rendszáma FGZ 813. Ugyancsak régóta nem találják nyomát egy piros Lada Samarának, amelynek gyártási évét nem közölték, a rendszámát ugyanakkor igen, az azonosító jele DXX 371. Az orosz járműipar csodájának körözését 2121. szeptember elsején rendelték el. A rendőrségi adatbázisban egy fehér BMW is szerepel, utóbbi rendszáma NKD 222. Ezt a személygépkocsit 2022. május 10. óta keresik. A körözés jogcíme – akárcsak az előző két esetben – bűncselekmény tárgya. A negyedik személygépkocsit – a CJW 284 rendszámú, 1997-ben gyártott piros Suzuki Swift Sedant viszont bűncselekmény tárgyi bizonyítási eszközeként körözik a rendőrök 2024. július 26. óta. 

Segédmotoros kerékpárokat is keres a rendőrség

A személygépkocsik után nézzük az 50 köbcentiméter hengerűrtartalom alatti segédmotoros kerékpárokat. Sorozatunk első részéből az derült ki, hogy ebben a kategóriában a Simson motorkerékpárok szerepelnek a legnagyobb számban, s ez a tény gyakorlatilag Nagykanizsán is beigazolódott, a három körözött jármű közül kettő is ezen márkájú, ráadásul nagyjából azonos időpontban, 2021 augusztusában, illetve októberében tűntek el. Miután rendszámot a rendőrség nem közölt, csak alvázszámot, így a fő különbséget közöttük a színűk jelenti még, az egyiket pirosra, a másikat zöldre festették. A nagykanizsai rendőrök által harmadik körözött segédmotoros kerékpár egy zöld Yamaha, amelynek ugyancsak nincs rendszáma. Ez utóbbinak két éve, 2023. augusztus 7-én veszett nyoma. 

Hova tűnt egy állatszállító pótkocsi?

A nagykanizsai rendőrkapitányság által elrendelt körözési listán egy Németországban forgalomba helyezett Aeon márkájú, fehér színű motorkerékpár is található. A 2016-ban gyártott kétkerekű rendszáma ZELTW 84, s 2022. november 21. óta keresik, mint bűncselekmény tárgyát. Az adatbázis legfurcsább esete ugyanakkor egy körözött állatszállító pótkocsi. A rendőrség az esetet külön nem részletezi, csupán annyit tudni róla, hogy a Trautwein típusú, R-S 2792 rendszámú eszközt Németországban helyezték forgalomba, s 2024. november 23-án tűnt el. 

 

