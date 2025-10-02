Kórház lett a vége – Keresik a sofőrt, aki a megyeszékhelyen autójával fellökött egy gyalogost

Idén szeptember 25-én 12 óra körül egy sárgás-zöldes színű Renault Thaliával tolatott egy idősebb férfi Zalaegerszegen, az Interspar parkolójában, ám figyelmetlen volt, nem észlelte a járműve mögött áthaladó gyalogost, és fellökte őt a kocsival. A vékony testalkatú sofőr kiszállt az autóból, felsegítette a fellökött személyt, majd mivel úgy tűnt, ő rendben van, elhagyta a helyszínt. A gyalogos azonban rövid időn belül rosszul lett, ezért kórházba vitték.

A rendőrök keresik azt a sofőr, aki kocsijával elsodort egy gyalogost a megyeszékhelyen

Forrás: police.hu

A rendőrök most azt kérik, jelentkezzen a kocsi vezetője, illetve a szemtanúk, akik az eset körülményeiről érdemi információval szolgálhatnak. Várják őket a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán, vagy hívhatják a 06-92/326-851-es telefonszámot.