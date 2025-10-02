október 2., csütörtök

Petra névnap

+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beszélnének vele...

1 órája

Kórház lett a vége – Keresik a sofőrt, aki a megyeszékhelyen autójával fellökött egy gyalogost

Címkék#Renault Thalia#rendőr#szemtanú#Zalaegerszeg

Nem követett el cserbenhagyást, de most a rendőrök mégis keresik. Egy Renault sofőrjével szeretnének beszélgetni a zalai nyomozók.

Zaol.hu

Idén szeptember 25-én 12 óra körül egy sárgás-zöldes színű Renault Thaliával tolatott egy idősebb férfi Zalaegerszegen, az Interspar parkolójában, ám figyelmetlen volt, nem észlelte a járműve mögött áthaladó gyalogost, és fellökte őt a kocsival. A vékony testalkatú sofőr kiszállt az autóból, felsegítette a fellökött személyt, majd mivel úgy tűnt, ő rendben van, elhagyta a helyszínt. A gyalogos azonban rövid időn belül rosszul lett, ezért kórházba vitték.

A rendőrök keresik azt a sofőr, aki kocsijával elsodort egy gyalogost a megyeszékhelyen  
Forrás: police.hu

A rendőrök most azt kérik, jelentkezzen a kocsi vezetője, illetve a szemtanúk, akik az eset körülményeiről érdemi információval szolgálhatnak. Várják őket a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán, vagy hívhatják a 06-92/326-851-es telefonszámot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu