A kerted és a tűzoltók is hálásak lesznek, ha ezt teszed!

A kerti hulladék alternatív kezelésére, a komposztálás biztonságos és praktikus gyakorlására hívja fel a lakosság figyelmét Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Avarégetés helyett komposztálás

Fotó: Korosa Titanilla/Archív

Égetés helyett komposztálás és alternatív megoldások

Közleményükben azt írják, hogy a napokban ismét több helyszínen adott munkát a vármegye tűzoltóinak szabadtéri tűzeset. Semjénházán például kerti égetés miatt terjedtek át a lángok egy melléképületre. A hűvös, csapadékos időjárás miatt egyre kevesebb az esély, hogy teljesen száraz állapotában szabaduljunk meg égetéssel a növényi maradványoktól, ezért javasolja a katasztrófavédelem a lakosságnak, hogy válasszanak az avarégetés helyett alternatív megoldásokat, például a komposztálást.

Sok helyen tilos az égetés

Magyarországon csak ott szabad növényi hulladékot égetni, ahol van hatályos erre vonatkozó önkormányzati rendelet. Azon a településen, ahol nincs, ott tilos az égetés. Ám ahol ezt a rendelet lehetővé teszi, ott sem tanácsos. Az égetés veszélyezteti a környezetet, a füst belélegzése egészségügyi problémákat okozhat. Ráadásul a növényi hulladék igazából nem is tekinthető hulladéknak, mert értékes tápanyag a talajnak. Jobb lenne aprítani és komposztálni, így nemcsak a környezetet óvjuk, hanem a kertünket is gazdagítjuk.

A komposztot félárnyékos helyen érdemes elhelyezni a kert végében, ám nem csak a kertes házban élők élhetnek ezzel a módszerrel.

A garzonlakásokban is meg lehet oldani a komposztálást gilisztakomposzttal. Ehhez egy 5-10 literes vödörre van szükség, melybe a konyhai hulladékot össze lehet gyűjteni, de trágyagilisztát kell benne elhelyezni, azok végzik majd el az anyagok mineralizálását, lebontását.

