október 29., szerda

Nárcisz névnap

+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Avarégetés helyett

2 órája

A kerted és a tűzoltók is hálásak lesznek, ha ezt teszed!

Címkék#komposztálás#kerti hulladék#avarégetés#katasztrófavédelem

Őszi lombhullás idején megnő a házi szerves hulladék mennyisége. A komposztálás jó megoldás a kerti avar kezelésére, égetés helyett. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

Korosa Titanilla

A kerti hulladék alternatív kezelésére, a komposztálás biztonságos és praktikus gyakorlására hívja fel a lakosság figyelmét Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

komposztálás
Avarégetés helyett komposztálás
Fotó: Korosa Titanilla/Archív

Égetés helyett komposztálás és alternatív megoldások 

Közleményükben azt írják, hogy a napokban ismét több helyszínen adott munkát a vármegye tűzoltóinak szabadtéri tűzeset. Semjénházán például kerti égetés miatt terjedtek át a lángok egy melléképületre. A hűvös, csapadékos időjárás miatt egyre kevesebb az esély, hogy teljesen száraz állapotában szabaduljunk meg égetéssel a növényi maradványoktól, ezért javasolja a katasztrófavédelem a lakosságnak, hogy válasszanak az avarégetés helyett alternatív megoldásokat, például a komposztálást.

Sok helyen tilos az égetés

Magyarországon csak ott szabad növényi hulladékot égetni, ahol van hatályos erre vonatkozó önkormányzati rendelet. Azon a településen, ahol nincs, ott tilos az égetés. Ám ahol ezt a rendelet lehetővé teszi, ott sem tanácsos. Az égetés veszélyezteti a környezetet, a füst belélegzése egészségügyi problémákat okozhat. Ráadásul a növényi hulladék igazából nem is tekinthető hulladéknak, mert értékes tápanyag a talajnak. Jobb lenne aprítani és komposztálni, így nemcsak a környezetet óvjuk, hanem a kertünket is gazdagítjuk.

A komposztot félárnyékos helyen érdemes elhelyezni a kert végében, ám nem csak a kertes házban élők élhetnek ezzel a módszerrel. 

A garzonlakásokban is meg lehet oldani a komposztálást gilisztakomposzttal. Ehhez egy 5-10 literes vödörre van szükség, melybe a konyhai hulladékot össze lehet gyűjteni, de trágyagilisztát kell benne elhelyezni, azok végzik majd el az anyagok mineralizálását, lebontását.

Ha mégis tüzet gyújt, erre figyeljen

  • Csak teljesen száraz anyagot égessünk, kisebb kupacban!
  • A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
  • Legyen oltóvíz a közelben!
  • Legyenek kéznél olyan szerszámok, amelyekkel kordában lehet tartani a tüzet!
  • Ha feltámad a szél, az égetést azonnal abba kell hagyni és a tüzet el kell oltani.
  • Csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát biztonsággal el is tudunk oltani.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu