október 21., kedd

Orsolya névnap

12°
+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Messziről is látszanak a lángok

1 órája

Tűz az olajfinomítóban! A szakemberek harcolnak a lángokkal, de kézben tartják a helyzetet (olvasói fotó)

Címkék#Százhalombatta#láng#üzem

Éjjel 23 óra körül érkezett a jelzés, hogy kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem a Mol Dunai Finomító területén, Százhalombattán. A helyszínre több vármegye tűzoltóit riasztották, számolt be Fejér vármegyei testvérportálunk.

Zaol.hu

A MOL megerősítette: a tűz az AV3-as üzemben keletkezett, személyi sérülés nem történt, írja a feol.hu.

Hatalmas lángok csaptak fel a százhalombattai olajfinomítóban.
Fotó: OLVASÓ / Forrás: feol.hu

Mint írják, a legfrissebb információk szerint a tűz oltása jelenleg is tart, a szakemberek  azonban kézben tartják a helyzetet, az érintett területet elhatárolták, a lakosságnak nincs teendője. A MOL hivatalos tájékoztatása és videó a lángokról a feol.hu-n!

Majdnem napra pontosan három éve arról számoltunk be, hogy "a vállalategység 70 évvel ezelőtti alapításának évfordulóján ünnepi megemlékezést rendeztek a MOL zalaegerszegi kőolaj-finomítójában". A rendezvénynek otthont adó, építészeti stílusában is az 1952-es évet idéző étteremben volt és jelenlegi dolgozók, vezetők, partnercégek és a város képviselői gyűltek össze. 

 

Olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu