1 órája
Tűz az olajfinomítóban! A szakemberek harcolnak a lángokkal, de kézben tartják a helyzetet (olvasói fotó)
Éjjel 23 óra körül érkezett a jelzés, hogy kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem a Mol Dunai Finomító területén, Százhalombattán. A helyszínre több vármegye tűzoltóit riasztották, számolt be Fejér vármegyei testvérportálunk.
A MOL megerősítette: a tűz az AV3-as üzemben keletkezett, személyi sérülés nem történt, írja a feol.hu.
Mint írják, a legfrissebb információk szerint a tűz oltása jelenleg is tart, a szakemberek azonban kézben tartják a helyzetet, az érintett területet elhatárolták, a lakosságnak nincs teendője. A MOL hivatalos tájékoztatása és videó a lángokról a feol.hu-n!
Majdnem napra pontosan három éve arról számoltunk be, hogy "a vállalategység 70 évvel ezelőtti alapításának évfordulóján ünnepi megemlékezést rendeztek a MOL zalaegerszegi kőolaj-finomítójában". A rendezvénynek otthont adó, építészeti stílusában is az 1952-es évet idéző étteremben volt és jelenlegi dolgozók, vezetők, partnercégek és a város képviselői gyűltek össze.
