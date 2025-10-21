Tűz az olajfinomítóban! A szakemberek harcolnak a lángokkal, de kézben tartják a helyzetet (olvasói fotó)

A MOL megerősítette: a tűz az AV3-as üzemben keletkezett, személyi sérülés nem történt, írja a feol.hu.

Hatalmas lángok csaptak fel a százhalombattai olajfinomítóban.

Fotó: OLVASÓ / Forrás: feol.hu

Mint írják, a legfrissebb információk szerint a tűz oltása jelenleg is tart, a szakemberek azonban kézben tartják a helyzetet, az érintett területet elhatárolták, a lakosságnak nincs teendője. A MOL hivatalos tájékoztatása és videó a lángokról a feol.hu-n!

