Kigyulladt a roller, leégett a garázs a zalai városban - fotókkal

Hírportálunkon beszámoltunk a szombati nagykanizsai esetről: a Felsőerdő utcában egy ingatlanhoz tartozó garázsban keletkezett tűz, amelyet a város hivatásos tűzoltói fékeztek meg, és az épületből egy gázpalackot is kihoztak. Vélhetően kigyulladt roller okozhatta a tűzesetet, jelezte a katasztrófavédelem.

Feltehetően elektromos roller okozta a tüzet a nagykanizsai garázsban. A tűzoltók praktikus tanácsokkal szolgálnak arról, hogyan kerülhetjük el a hasonló eseteket, illetve mit tegyünk a kigyulladt rollerrel

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eset apropóján most praktikus tanácsokat tett közzé online felületén. Mint írják, nem ez az első eset, amikor egy töltőn felejtett, vagy egy meghibásodott akkumulátorú jármű okoz tüzet a vármegyében.

Kigyulladt roller: mi okozza, és hogyan előzhetjük meg?

A tűzoltósági tapasztalatok alapján a leggyakoribb kiváltó ok a lítium-ion akkumulátor meghibásodása, ami túlmelegedést, majd robbanásszerű gyulladást okozhat. A keletkező tűz rendkívül magas hőmérsékletű, és az égés során mérgező gázok is keletkezhetnek. Az oltása sem egyszerű, mivel a hőhatásra az akkumulátor újra és újra meggyulladhat. Az ilyen tüzek oltásához gyakran több egység, különleges védőfelszerelés és hosszan tartó beavatkozás szükséges.

A baj elkerüléséhez elengedhetetlen, hogy a felhasználók tudatosan és felelősséggel járjanak el az elektromos járművek használata során. Az alábbi szabályok betartása jelentősen csökkenti a tűzesetek kockázatát:

Mindig a gyári töltőjével töltsük az elektromos rollert!

Soha ne végezzük felügyelet nélkül a töltést, különösen ne éjszaka!

Soha ne használjunk hosszabbítót, elosztót – mindig közvetlenül a fali aljzatba csatlakozzon a töltő.

Soha ne helyezzük a rollert töltés közben gyúlékony anyag közelébe, például kanapé, függöny, szőnyeg mellé.

Sérülés vagy ütés után (például elesés vagy koccanás) a készüléket néhány napig ne töltsük, ne használjuk. Egyes akkumulátorhibák késleltetetten okoznak tüzet.

Tároláskor se helyezzük a rollert közlekedési útvonalakra – például folyosóra, lépcsőházba –, mert egy esetleges gyulladáskor blokkolhatja a menekülési útvonalat.

Nagykanizsán a kigyulladt garázsból gázpalackot is kihoztak a tűzoltók

A katasztrófavédők azt írják: amennyiben mégis tűz keletkezik, az első lépés, hogy azonnal áramtalanítsuk a töltőt, majd ha biztonságosan megtehető, nagy mennyiségű vízzel kezdjük meg az oltást. Fontos tudni, hogy a lítium-ion akkumulátorok tüzét hosszasan kell hűteni, máskülönben újra kigyulladhatnak. Ha az oltás nem kivitelezhető vagy veszélyes, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, és hagyjuk el az épületet.

A legsúlyosabb eset 2023 májusában történt Zalaegerszegen, amikor egy elektromos roller töltés közben gyulladt ki egy társasházi lakásban. A tűz átterjedt a homlokzati szigetelésre, majd onnan a tetőszerkezetre is. Tizenegy tűzoltóegység közel harminc tűzoltója dolgozott órákon át, hogy megfékezzék a lángokat, miközben harminc lakót és két kutyát kellett kimenekíteni. Nyolc ember enyhébb füstmérgezést szenvedett. A tűz több száz négyzetméteren pusztított, és csak a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem terjedt tovább a szomszédos épületekre - írja a katasztrófavédelem. A páterdombi tűzesetről hírportálunkon itt olvashatnak.

