Kigyulladt egy mezőgazdasági épület Pördeföldén – ma is harcban a tűzoltók (frissítve)

Mezőgazdasági épület gyulladt ki Pördeföldén nem sokkal ezelőtt, az esethez a lenti tűzoltókat riasztották.

Érdeklődésünkre Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferense elmondta: egy régi építésű, mintegy hatvan méter hosszú pajta tetőszerkezete lángol. Az épületben kisgépek, jelentős mennyiségű burgonya, illetve szintén nagy mennyiségű szalma található, emiatt az oltás vélhetően hosszú időt vesz igénybe, akár estig is eltarthat. A tűzesethez a lenti és letenyei hivatásos egységek, valamint a bázakerettyei önkéntes tűzoltók vonultak ki, jelenleg négy fecskendővel próbálják elfojtani a lángokat.