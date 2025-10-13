október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Kigyulladt egy mezőgazdasági épület Pördeföldén – ma is harcban a tűzoltók (frissítve)

Címkék#tűzoltóság#épület#tűzeset

Gyuricza Ferenc
Kigyulladt egy mezőgazdasági épület Pördeföldén – ma is harcban a tűzoltók (frissítve)

Illusztráció

Forrás: ZH

Mezőgazdasági épület gyulladt ki Pördeföldén nem sokkal ezelőtt, az esethez a lenti tűzoltókat riasztották.

Érdeklődésünkre Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferense elmondta: egy régi építésű, mintegy hatvan méter hosszú pajta tetőszerkezete lángol. Az épületben kisgépek, jelentős mennyiségű burgonya, illetve szintén nagy mennyiségű szalma található, emiatt az oltás vélhetően hosszú időt vesz igénybe, akár estig is eltarthat. A tűzesethez a lenti és letenyei hivatásos egységek, valamint a bázakerettyei önkéntes tűzoltók vonultak ki, jelenleg négy fecskendővel próbálják elfojtani a lángokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu