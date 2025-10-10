Tűzoltói beavatkozás
1 órája
Kidőlt fa akadályozta a forgalmat a zalai főúton
Egy úttestre dőlt körülbelül tíz méter magas akácfa akadályozta a forgalmat csütörtök éjjel a 74-es főúton, Hahót-Fakospuszta közelében – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A gelsei önkéntes tűzoltók motoros láncfűrész feldarabolták, majd eltávolították a fát.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre