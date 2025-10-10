október 10., péntek

Tűzoltói beavatkozás

1 órája

Kidőlt fa akadályozta a forgalmat a zalai főúton

Címkék#tűzoltóság#segítségnyújtás#úttestre dőlt fa#74-es főút

Gyuricza Ferenc

Egy úttestre dőlt körülbelül tíz méter magas akácfa akadályozta a forgalmat csütörtök éjjel a 74-es főúton, Hahót-Fakospuszta közelében – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A gelsei önkéntes tűzoltók motoros láncfűrész feldarabolták, majd eltávolították a fát. 

Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

 

