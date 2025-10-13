október 13., hétfő

Még mindig nem sikerült azonosítani

2 órája

Ki az „Izabella” tetoválásos férfi? Még mindig sok a kérdőjel a Dunántúlon talált holttest esetében

A rejtélyes holttestre még szeptember 26-án bukkantak Pécsen, ám még mindig nem sikerült azonosítani - írja a bama.hu.

Zaol.hu

Testvérportálunk szerint, a test már 5–7 napja ott lehetett, mire egy bejelentés alapján megtalálták. Az ismeretlen férfi 30–60 év közötti, 151–155 centiméter magas, közepes testalkatú volt, fogazata hiányos. Arcvonásait az előrehaladott bomlási állapot miatt nem lehet felismerni. A testén több tetoválás is látható: egy 11x2 centiméteres „Izabella” feliratú a jobb felkarján, valamint jobb kézfején egy további, 5x8 centiméteres sötét színű minta.

Részletek a bama.hu-n.

Zala vármegyében az évtizedek során több azonosítatlan holttestet találtak: döglött akták sorozatunkban ezeket az eseteket dolgoztuk fel.

 

