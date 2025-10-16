42 perce
Különleges kézjelzéssel mutatta a nő a balatoni étteremben, hogy bajban van, a pincér segített rajta
Egy bántalmazott nőt mentett meg egy éber pincér Balatonbogláron, a vendég néma segélykérő mozdulattal jelezte a bajt - adta hírül a sonline.hu.
A rendőrök a helyszínen elfogták a bántalmazó férfit (a kép illusztráció)
Forrás: police.hu / illusztráció
Nem mindennapi eset történt az egyik balatonboglári étteremben, ahová egy négyfős társaság tért be vacsorázni. Az egyik nő vacsora közben a világszerte ismert néma segélykérő mozdulattal jelezte a pincérnek, hogy segítségre van szüksége. A pincér szerencsére felismerte a jelzést, és értesítette a kollégáját, aki ezután felhívta a rendőrséget. A körzeti megbízottak rövid időn belül megérkeztek és igazoltatták a társaságot. Az intézkedés közben a nő az egyik rendőrnőnek elmondta: a volt párja korábban fizikailag bántalmazta őt. A rendőrök azonnal intézkedtek: elfogták a 35 éves férfit és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra.
További részletek a sonline.hu oldalán.
