Borzalom!

47 perce

Két gyorsvonat rohant egymásba, emberi mulasztás lehet az oka – harmincan sérültek meg a balesetben

Súlyos vasúti baleset történt hétfőn délelőtt Szlovákia magyarlakta részén, Szádalmásnál, ahol két gyorsvonat rohant egymásba, nem messze a magyar határtól, írja az origo.hu.

Zaol.hu
Hogy miért történt a baleset, egyelőre vizsgálják

Forrás: origo.hu

Fotó: HANDOUT / Slovak Police via FB

A helyszínen tűzoltók, rendőrök és mentők dolgoznak. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter szerint egy rendkívüli, súlyos balesetről van szó, amelyhez minden bizonnyal emberi mulasztás vezetett. A hatóságok vizsgálják az esetet, elmondásuk szerint legalább húszan könnyebben megsérültek, kilenc személy közepesen súlyos, illetve súlyos sérüléseket szenvedett, közülük ketten válságos állapotban vannak. Előkerült egy hátborzongató videó is, amin hallatszik a vonatok ütközése. Részletek az origo.hu cikkében.

Néhány napja itthon is volt vonatbaleset, amelyben egy 70 év körüli nő szenvedett életveszélyes sérüléseket Napkor és Apagy között. Vélhetőleg a fék helyett a gázra léphetett. A vonaton utazók közül senki sem sérült meg. 

 

 

