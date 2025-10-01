október 1., szerda

Kórházba szállították a sofőröket

42 perce

Két autó ütközött össze a zalai város kereszteződésében (galéria)

Zaol.hu

Információink szerint két autó ütközött szerdán délben Zalaegerszegen a Kisfaludy utca és az Arany János utca kereszteződésében. Mindkét sofőrt a zalaegerszegi kórházba szállították, könnyebb sérülésekkel.

Két autó ütközött Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

 

