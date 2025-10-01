Kórházba szállították a sofőröket
42 perce
Két autó ütközött össze a zalai város kereszteződésében (galéria)
Információink szerint két autó ütközött szerdán délben Zalaegerszegen a Kisfaludy utca és az Arany János utca kereszteződésében. Mindkét sofőrt a zalaegerszegi kórházba szállították, könnyebb sérülésekkel.
Két autó ütközött ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto
20 órája
Brutális becsapódás: ijesztő baleset történt a zalai város forgalmas utcáján, összetört a Mercedes (képgaléria, videó)
