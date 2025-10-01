Kórházba szállították a sofőröket
1 órája
Két autó ütközött össze a zalai város kereszteződésében - frissítve (galéria)
Két autó ütközött szerdán déltájban Zalaegerszegen a Kisfaludy utca és az Arany János utca kereszteződésében. Információink szerint mindkét sofőrt a zalaegerszegi kórházba szállították, könnyebb sérülésekkel.
Frissítés:
A balesettel kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hírportálunknak Czendrei Péter alezredes, sajtóreferens elmondta: két személyautó ütközött a kereszteződésben, elsőbbség meg nem adása miatt történt a karambol. Az autókban csak a sofőrök utaztak, mindketten, egy nő és egy férfi is az előzetes információk szerint könnyebben sérültek meg.
Fotóink a baleset helyszínéről:
Két autó ütközött ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto
