Kórházba szállították a sofőröket

1 órája

Két autó ütközött össze a zalai város kereszteződésében - frissítve (galéria)

Címkék#autó#kórház#Kisfaludy utca

Zaol.hu

Két autó ütközött szerdán déltájban Zalaegerszegen a Kisfaludy utca és az Arany János utca kereszteződésében. Információink szerint mindkét sofőrt a zalaegerszegi kórházba szállították, könnyebb sérülésekkel.

Frissítés:

A balesettel kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hírportálunknak Czendrei Péter alezredes, sajtóreferens elmondta: két személyautó ütközött a kereszteződésben, elsőbbség meg nem adása miatt történt a karambol. Az autókban csak a sofőrök utaztak, mindketten, egy nő és egy férfi is az előzetes információk szerint könnyebben sérültek meg.

Fotóink a baleset helyszínéről:

Két autó ütközött Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

