A TEK a rendőrökkel együtt csapott le a zalai drogdílerekre – kristályt is árulhattak

A keszthelyi drogosokkal kapcsolatos ügyről szombaton reggel adott ki friss tájékoztatást a police.hu. Mint azt közleményükben írták: a Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozói a széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően jutottak el ahhoz a két emberhez, akik az elmúlt hónapokban anyagi haszonszerzés céljából amfetamint és kristályt árusítottak ismeretségi körükben.

A keszthelyi drogosoknál volt minden, ami a kábítószer adagolásához szükséges

Fotó: police.hu

Keszthelyi drogosok: kigondolt üzlet

Hozzátették: a 45 éves sármelléki személy és 39 éves keszthelyi társa az ország több településére utaztak, hogy ott megvásárolják a kábítószereket, amit adagoltak, majd egyikük lakásán, vagy egy előre megbeszélt helyen adtak át a vásárlóknak.

Nem csak drogot találtak

A rendőrök összehangolt akcióval szeptember 30-án a Terrorelhárítási Központ és a közterületi támogató alosztály segítségével több helyszínen ütöttek rajta a feltételezett elkövetőkön. A kutatások során a nyomozók 92 gramm kábítószergyanús anyagot, több mint 200 ezer forintot, egy festményt, mobiltelefonokat, valamint a porciózáshoz és az árusításhoz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. Az egyik elkövető házából előkerült még egy lopott motorkerékpár és egy elektromos roller is.

Egyéb eszközöket is lefoglaltak a rendőrök

Fotó: police.hu

Az egyik dílert korábban körözték

Majd így folytatták: a Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársai előállították a dílereket, és kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mindkét férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. Egyikük ellen korábban a Keszthelyi Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki. A rendőrök ezidáig négy vásárlót azonosítottak, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

Mintegy 90 embert mentettek meg...

A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelítőleg 500 ezer forint. Ezzel az akcióval a rendőrök nagyjából 90 adag kábítószer forgalomba kerülését akadályozták meg.

A rajtaütésről videót is közölt a Terrorelhárítási Központ.