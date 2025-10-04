26 perce
A TEK a rendőrökkel együtt csapott le a zalai drogdílerekre – kristályt is árulhattak
A DELTA Program keretében újabb kábítószeresekre csaptak le a rendőrök. A keszthelyi drogosokról a police.hu portálon számoltak be, ahol azt írták: a keszthelyi rendőrök egy újabb droghálózatot számoltak fel, két terjesztőt őrizetbe vettek.
A keszthelyi drogosoknál kábítószergyanús anyagokat is találtak a rendőrök
Fotó: police.hu
A keszthelyi drogosokkal kapcsolatos ügyről szombaton reggel adott ki friss tájékoztatást a police.hu. Mint azt közleményükben írták: a Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozói a széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően jutottak el ahhoz a két emberhez, akik az elmúlt hónapokban anyagi haszonszerzés céljából amfetamint és kristályt árusítottak ismeretségi körükben.
Keszthelyi drogosok: kigondolt üzlet
Hozzátették: a 45 éves sármelléki személy és 39 éves keszthelyi társa az ország több településére utaztak, hogy ott megvásárolják a kábítószereket, amit adagoltak, majd egyikük lakásán, vagy egy előre megbeszélt helyen adtak át a vásárlóknak.
Nem csak drogot találtak
A rendőrök összehangolt akcióval szeptember 30-án a Terrorelhárítási Központ és a közterületi támogató alosztály segítségével több helyszínen ütöttek rajta a feltételezett elkövetőkön. A kutatások során a nyomozók 92 gramm kábítószergyanús anyagot, több mint 200 ezer forintot, egy festményt, mobiltelefonokat, valamint a porciózáshoz és az árusításhoz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. Az egyik elkövető házából előkerült még egy lopott motorkerékpár és egy elektromos roller is.
Az egyik dílert korábban körözték
Majd így folytatták: a Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársai előállították a dílereket, és kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mindkét férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. Egyikük ellen korábban a Keszthelyi Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki. A rendőrök ezidáig négy vásárlót azonosítottak, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.
Mintegy 90 embert mentettek meg...
A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelítőleg 500 ezer forint. Ezzel az akcióval a rendőrök nagyjából 90 adag kábítószer forgalomba kerülését akadályozták meg.
A rajtaütésről videót is közölt a Terrorelhárítási Központ.
Még az autószerelőnek is droggal fizetett a lekapcsolt keszthelyi díler
