Ítélet

1 órája

Bicskával támadt a kolléganőjére a munkahelyi öltözőben

Bicskával támadt a kolléganőjére a vádlott, majd megfenyegette a főnökét is, súlyosították a nő büntetését, írta meg társportálunk, a kisalfold.hu.

Zaol.hu
Bicskával támadt a kolléganőjére a munkahelyi öltözőben

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A vádlott meg volt arról győződve, hogy azért lett rosszul egy munkahelyi rendezvényen, mert a kolléganője valamit az italába kevert. Először a főnökéhez fordult, aki azt mondta, intézzék el egymás között a konfliktust. A nő az öltözőbe hívta a kolléganőjét és felelősségre vonta, majd hirtelen lefújta gázsprayvel, sőt: egy bicskát is előkapott és rátámadt, írta a kisalfold.

A Székesfehérvári Törvényszék 2 év börtönbüntetésre ítélte a nőt, amelynek végrehajtását 2 évre felfüggesztette. A Győri Ítélőtábla a büntetést súlyosította, hogy mennyit kapott végül a nő, társportálunkon elolvashatja.

Zalában október 9-én jogerős ítélet született egy gondatlanságból okozott nagykanizsai baleset ügyében, itt találja cikkünket: 

 

 

