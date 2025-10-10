24 perce
Bicskával támadt a kolléganőjére a munkahelyi öltözőben
Bicskával támadt a kolléganőjére a vádlott, majd megfenyegette a főnökét is, súlyosították a nő büntetését, írta meg társportálunk, a kisalfold.hu.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A vádlott meg volt arról győződve, hogy azért lett rosszul egy munkahelyi rendezvényen, mert a kolléganője valamit az italába kevert. Először a főnökéhez fordult, aki azt mondta, intézzék el egymás között a konfliktust. A nő az öltözőbe hívta a kolléganőjét és felelősségre vonta, majd hirtelen lefújta gázsprayvel, sőt: egy bicskát is előkapott és rátámadt, írta a kisalfold.
A Székesfehérvári Törvényszék 2 év börtönbüntetésre ítélte a nőt, amelynek végrehajtását 2 évre felfüggesztette. A Győri Ítélőtábla a büntetést súlyosította, hogy mennyit kapott végül a nő, társportálunkon elolvashatja.
