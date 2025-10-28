október 28., kedd

Tűzoltó beavatkozás

1 órája

Kétségbeesett kiabálás rázta fel az éjszakát a zalai városban

Címkék#Nagykanizsa#segélykérés#katasztrófavédelem

Hétfőn, az éjjeli órákban segítségért kiabált egy idős ember Nagykanizsán, egy Liszt Ferenc utcai társasház egyik lakásában.

Korosa Titanilla

Minderre a szomszédok lettek figyelmesek. A város hivatásos tűzoltói az erkélyen keresztül bejutottak az ingatlanba, beengedték a mentőket, akik megkezdték a bajbajutott ellátását - tájékoztatott a katasztrófavédelem sajtószolgálata

 

