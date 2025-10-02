1 órája
Karambol Zalaegerszeg határában: autó az árokban, a mentők is megérkeztek (galéria)
Összeütközött két személyautó Zalaegerszeg és Bagod között, a 76-os főúton. A baleset helyszínére a tűzoltók, a rendőrök és a mentők is kiérkeztek.
Autó az árokban a Zalaegerszeg határában történt balesetnél
Fotó: Pezzetta Umberto
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű az árokba hajtott. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a műszaki mentés során áramtalanították a gépkocsikat. A baleset helyszínére a mentőszolgálat is megérkezett.
Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: egy Skoda típusú személygépkocsi nem tartott megfelelő követési távolságot, és az előtte haladó Ford típusú autónak ütközött. Személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett. Jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat, ami félpályán halad.
Képeink a balesetről:
Karambol Zalaegerszeg határábanFotók: Pezzetta Umberto
Ezt olvasta már?