Baleset

1 órája

Karambol Zalaegerszeg határában: autó az árokban, a mentők is megérkeztek (galéria)

Összeütközött két személyautó Zalaegerszeg és Bagod között, a 76-os főúton. A baleset helyszínére a tűzoltók, a rendőrök és a mentők is kiérkeztek.

Benedek Bálint
Karambol Zalaegerszeg határában: autó az árokban, a mentők is megérkeztek (galéria)

Autó az árokban a Zalaegerszeg határában történt balesetnél

Fotó: Pezzetta Umberto

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű az árokba hajtott. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a műszaki mentés során áramtalanították a gépkocsikat. A baleset helyszínére a mentőszolgálat is megérkezett.

Összegyűrődött az eleje a Skodának
Fotó: Pezzetta Umberto

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: egy Skoda típusú személygépkocsi nem tartott megfelelő követési távolságot, és az előtte haladó Ford típusú autónak ütközött. Személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett. Jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat, ami félpályán halad.

Képeink a balesetről:

Karambol Zalaegerszeg határában

Fotók: Pezzetta Umberto

