Karambol Zalaegerszeg határában: autó az árokban, a mentők is megérkeztek (galéria)

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű az árokba hajtott. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a műszaki mentés során áramtalanították a gépkocsikat. A baleset helyszínére a mentőszolgálat is megérkezett.

Összegyűrődött az eleje a Skodának

Fotó: Pezzetta Umberto

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: egy Skoda típusú személygépkocsi nem tartott megfelelő követési távolságot, és az előtte haladó Ford típusú autónak ütközött. Személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett. Jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat, ami félpályán halad.

Képeink a balesetről: