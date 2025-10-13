Baleset
17 perce
Karambol történt az M7-esen, forgalomkorlátozás mindkét oldalon!
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció
Kamion és személyautó ütközött az M7-es autópálya 44-es kilométerszelvényénél, Velence térségében. A székesfehérvári hivatásos és a pázmándi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. A sztráda mindkét oldalán egy-egy sávon halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.
