Karambol történt az M7-esen, forgalomkorlátozás mindkét oldalon!

Kamion és személyautó ütközött az M7-es autópálya 44-es kilométerszelvényénél, Velence térségében. A székesfehérvári hivatásos és a pázmándi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. A sztráda mindkét oldalán egy-egy sávon halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.