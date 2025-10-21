Kamionnak csapódott egy személyautó Zalában – két mentő érkezett a helyszínre (helyszíni fotók és videó)

Információink szerint 17 óra körül történt a karambol az egyik kanyarban, ahol egy autó átsodródott a szembesávba és a kamionnak ütközött. A helyszínre két mentő is érkezett.

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a személyautó elejének egy része roncsolódott

Fotó: Pezzetta Umberto

A karambollal kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Sajtószóvivőjük, Kósi Zsolt elmondta: a tűzoltókat nem riasztották az esethez. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika is gyorsan válaszolt portálunk megkeresésére. Elmondta: egy személyautó haladt Bak irányába, megcsúszott és nekiment a szalagkorlátnak. Onnét pedig érintőlegesen nekiütközött egy kamionnak. A személyautó utasa sérült meg könnyebben. Jelenleg rendőrök irányítják a helyszínen a forgalmat.