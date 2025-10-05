október 5., vasárnap

Baleset

5 órája

Karambol a főúton, nagykanizsai tűzoltók vonultak a balesethez

Címkék#KATVÉD#baleset#karambol

Pogányszentpéter közelében van szükség műszaki mentésre.

Zaol.hu

Két személyautó karambolozott a 61-es főúton, Pogányszentpéter térségében, a 182-es kilométerszelvény közelében. A baleset következtében az egyik gépkocsi lesodródott az útról. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a KATVÉD.

