Baleset
1 órája
Karambol a főúton, nagykanizsai tűzoltók vonultak a balesethez
Pogányszentpéter közelében van szükség műszaki mentésre.
Két személyautó karambolozott a 61-es főúton, Pogányszentpéter térségében, a 182-es kilométerszelvény közelében. A baleset következtében az egyik gépkocsi lesodródott az útról. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a KATVÉD.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre