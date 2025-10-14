Kaposvári áruházban esett össze az idős férfi - így mentették meg az életét

A Kaposvári Mentőállomás tájékoztatása szerint a férfi újraélesztését egy szabadnapos tűzoltó kezdte meg, majd a kiérkező mentők emelt szinten folytatták az ellátást. Az időben megkezdett beavatkozásnak és a mentőegység gyors, szakszerű munkájának köszönhetően az életmentés sikerrel zárult.

A bejegyzésben kiemelték az áruház dolgozóinak segítségét is:

Az újraélesztés sikeres kimeneteléhez elengedhetetlen volt az a diszkrét, ám nagyon fontos háttértámogatás, amit a mentőegység kapott, pl.: plédekkel elszeparálták az ellátás helyszínét. Így zavartalanul tudtak bajtársaink dolgozni. Nagyon köszönjük minden jelenlevőnek, akik bármilyen cselekedettel is segítették az életmentést!

