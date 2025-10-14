október 14., kedd

Újraélesztés

28 perce

Kaposvári áruházban esett össze az idős férfi - így mentették meg az életét

Címkék#áruházban#Kaposvári Mentőállomás#Újraélesztés

Egy szabadnapos tűzoltó élesztett újra egy férfit egy kaposvári áruházban, aki váratlanul rosszul lett és összeesett, írj a kaposvarmost.hu. A sikeres mentésben nagy szerepe volt az áruház dolgozóinak is.

Zaol.hu
Kaposvári áruházban esett össze az idős férfi - így mentették meg az életét

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Fotó: PadungsakMK

A Kaposvári Mentőállomás tájékoztatása szerint a férfi újraélesztését egy szabadnapos tűzoltó kezdte meg, majd a kiérkező mentők emelt szinten folytatták az ellátást. Az időben megkezdett beavatkozásnak és a mentőegység gyors, szakszerű munkájának köszönhetően az életmentés sikerrel zárult.

A bejegyzésben kiemelték az áruház dolgozóinak segítségét is: 

Az újraélesztés sikeres kimeneteléhez elengedhetetlen volt az a diszkrét, ám nagyon fontos háttértámogatás, amit a mentőegység kapott, pl.: plédekkel elszeparálták az ellátás helyszínét. Így zavartalanul tudtak bajtársaink dolgozni. Nagyon köszönjük minden jelenlevőnek, akik bármilyen cselekedettel is segítették az életmentést!

További részletek a kaposvarmost.hu cikkében.

 

