Kamu-Guccit árultak a piacon, aztán menekültek, mint az akciófilmben, de a pénzügyőrök lecsaptak!

A budapesti Golgota úti piacon az árusok összetartó közössége hangos kiáltással vagy egy csengő megnyomásával figyelmeztetik egymást, ha kiszimatolják a hatóság képviselőit a tömegben. Ilyenkor a pavilonok sietve bezárnak, a hamis holmik gazdátlanul maradnak, az eladók pedig felkapják a nyúlcipőt.

Forrás: NAV

Ezúttal nem volt menekvés! A NAV pénzügyőrei civilben vették észre a hamis ruhákat kínáló pavilonokat. Az egyenruhás erősítés pillanatok alatt a helyszínre érkezett. A riasztás megszólalt ugyan, de hiába: az eladók nem tudtak elszaladni, a pénzügyőrök gyorsabbak voltak.

A két egymás melletti standon összesen 1 650 darab, különféle márkajelzéssel ellátott (Hugo Boss, Philipp Plein, Adidas, Gucci, stb.) hamis ruhát találtak és foglaltak le a pénzügyőrök, amelyekkel az elkövetők csaknem 90 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy a standok egy magánszemélyhez tartoztak, aki feleségével együtt árulta a hamisítványokat; működési engedélyt és kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolást nem tudott bemutatni.

Forrás: NAV

A silány minőségű, jogsértő portékákat a védjegyek jogosulti képviselői is alaposan szemügyre vették, és megerősítették, hogy azok egytől egyig hamisítványok.

Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás.

Fotó: NAV

A hamis ruhák mögött nemcsak anyagi kár húzódik. Ezek a termékek gyakran silány minőségű, egészségre veszélyes anyagokból készülnek, és a vásárló semmilyen garanciát nem kap. Ráadásul minden egyes eladott hamisítvány a tiszteséges magyar kereskedők érdekeit veszélyeztetik - írta a NAV.

Ezt olvasta már?