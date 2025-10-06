október 6., hétfő

Egy sávon halad a forgalom

1 órája

Súlyos baleset Zalában: kamion és személyautó ütközött a 86-oson, utóbbi az árokba csapódott

Címkék#baleset#áramtalanít#Resznek

Baleset történt a 86-os zalai szakaszán, autó az árokban

Fotó: Illusztráció/zaol.hu

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze Resznek térségében, a 86-os főút és a 7416-os út kereszteződésében. Az ütközés következtében az autó az árokba csapódott. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül a személyautót a lenti hivatásos tűzoltók áramtalanították. A társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a 86-os főút érintett szakaszán - írja a katasztrófavédelem.

Ma már történt egy közúti baleset Zalában, Letenye térségében karambolozott két autó, az egyik szintén az árokba borult.

 

