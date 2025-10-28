október 28., kedd

Műszaki mentés

1 órája

Lezárták a 86-ost Reszneknél, kamionbaleset történt (képgaléria) - frissítve!

Letért az útról és az árokba hajtott egy kamion Reszneknél, a 86-os főút 9-es kilométerénél.

Korosa Titanilla
Lezárták a 86-ost Reszneknél, kamionbaleset történt (képgaléria) - frissítve!

Fotó: Horváth Norbert

A lenti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a katasztrófavédelem

Az esettel kapcsolatban Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta, hogy a román rendszámú kamion a 86-os főúton félreállt lakott területen kívül, majd induláskor a vizes úton az árokba csúszott. A sofőr segítséget kért, a helyszínre a lenti tűzoltók és a műszaki mentők is érkeztek, visszasegítették a kamiont az úttestre, ezután el tudott indulni. Az esetnél személyi sérülési nem történt. 

A műszaki mentés ideje alatt a rendőrség biztosította a helyszínt. 

Fotók a helyszínről:

Lezárták a 86-ost Reszneknél, kamionbaleset történt!

Fotók: Horváth Norbert

