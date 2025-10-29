Ablakon keresztül zajlott a zalai herbálbiznisz - az is kiderült, mennyiért árulták

Visszaeső bűnözők ellen emeltek vádat. A nő és a férfi börtönből való szabadulásukat követően kábítószert árultak. A kábítószereket az ablakon keresztül értékesítették.

Kábítószer-kereskedő páros ellen emelt vádat az ügyészség

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Az üggyel kapcsolatban dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője közölte: az 56 éves zalaegerszegi nő – az I. rendű vádlott -, és 46 éves férfi társa - a II. rendű vádlott - börtönből való szabadulásukat követően, 2023 év elejétől 2024 októberéig többféle hatóanyagú kábítószereket szereztek meg azért, hogy azokat értékesítsék.

Kábítószert árultak az ablakon keresztül

A különböző hatóanyagú kábítószereket növényi törmelékre permetezték, majd alufóliapakettekbe csomagolva, kiporciózva értékesítették. A kábítószerrel a vádlottak rendszeresen, többnyire az I. rendű vádlott lakóhelyén, az ablakon keresztül szolgálták ki a vásárlókat, akik érkezésüket követően beadták az ablakon a „herbál” adagjáért kért 2 ezer forintot, majd átvették a pakettekbe csomagolt növényi anyagot, és távoztak is a helyszínről.

A főügyészség közleményéből az is kiderül, hogy a nyomozó hatóság a vásárlásokat követően 9 fogyasztótól vásárolt kábítószereket, a vádlottaktól további kábítószereket, és a növényi törmelék előállításához használt eszközöket is lefoglalt.

A visszaesőnek számító vádlottakkal szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat, melyben szabadságvesztés kiszabását indítványozta.