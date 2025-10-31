Mégsem jött be a kokainbiznisz Zalaegerszegen! Ilyen akcióra biztosan nem számítottak a dílerek

Kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kell majd felelnie azoknak az elkövetőknek, akik kokainnal kereskedtek. Az ügyben a rendőrségi nyomozás lezárult.

Kábítószer-kereskedelem Zalában, bizonyítékok

Forrás: police.hu

Kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kell felelniük

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság munkatársai a Terrorelhárítási Központ egységével csaptak le három dílerre tavaly, a napokban zárták le az eljárást - írja a police.hu.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Terrorelhárítási Központ és a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság összehangolt akció során 2024. január 25-én csapott le egy háromfős drogkereskedő hálózatra. A 42 éves gyanúsított és 27 éves párja otthonukban vagy a munkahelyükön árulták a kokaint. Társuk, egy 34 éves férfi pedig a tőlük vásárolt drogot vevőkörének értékesítette tovább. Az ingatlanokban tartott kutatások során az egyenruhások droggyanús fehér port, valamint egy gáz-riasztó fegyvert és hozzá tartozó töltényeket foglaltak le.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság befejezte a kábítószer-kereskedelem bűntett miatt indított nyomozást, az iratokat pedig megküldte az ügyészségnek.