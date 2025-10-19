Cannabis ültetvény egy zalai lakásban? Lecsaptak a zalai rendőrök!

A Delta Program keretében végrehajtott akcióról a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a police.hu oldalon számoltak be. Mint írták: a nagykanizsai rendőrkapitányság nyomozói október 16-án kutatást tartottak egy helyi ingatlanban, mert olyan információ jutott tudomásukra, hogy az ott lakó az általa termesztett marihuánával kereskedik. A rendőrök a lakásban 2395 gramm – köteleken és dobozokban száradó – bugát, valamit élő cannabis növényeket, és a termesztéshez szükséges eszközöket találtak, amiket lefoglaltak. Az egyenruhások a 47 éves férfinél drogtesztet alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott. Ezért kábítószer birtoklása vétség és kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt egyaránt eljárás indult vele szemben.

A kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfi a lakásában termesztette a cannabist

Forrás: police.hu

Nagyjából 1500 adag marihuána kerülhetett volna a kábítószer-kereskedelem piacára

A forgalomból kivont marihuána feketepiaci értéke megközelítőleg 4,5 millió forint. A növények termésének leszüretelése után az elkövető közel két kilogramm marihuánát adhatott volna el. Ezzel az akcióval a nagykanizsai rendőrök nagyjából 1500 adag kábítószer árusítását akadályozták meg.