Izzott, majd lángolt a kamion kereke a zalai város közelében

A katasztrófavédők tájékoztatójából kiderült: az M7-es autópályán Nagykanizsa térségében kicsivel 17 óra után meghibásodott fék miatt keletkezett kisebb tűz egy kamion egyik első kerekénél. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a sofőr porral oltóval eloltotta a tüzet. A raj vízsugárral visszahűtötte a jármű átizzott részeit.