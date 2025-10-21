október 21., kedd

Bevatkozás

2 órája

Izzott, majd lángolt a kamion kereke a zalai város közelében

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén hétfőn is érkezett tűzoltói beavatkozást igénylő jelzés. Méghozzá Nagykanizsa közelében az autópályán volt szükség a lánglovagok közbelépésére.

Benedek Bálint

A katasztrófavédők tájékoztatójából kiderült: az M7-es autópályán Nagykanizsa térségében  kicsivel 17 óra után meghibásodott fék miatt keletkezett kisebb tűz egy kamion egyik első kerekénél. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a sofőr porral oltóval eloltotta a tüzet. A raj vízsugárral visszahűtötte a jármű átizzott részeit. 

 

