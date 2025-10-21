Bevatkozás
2 órája
Izzott, majd lángolt a kamion kereke a zalai város közelében
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén hétfőn is érkezett tűzoltói beavatkozást igénylő jelzés. Méghozzá Nagykanizsa közelében az autópályán volt szükség a lánglovagok közbelépésére.
A katasztrófavédők tájékoztatójából kiderült: az M7-es autópályán Nagykanizsa térségében kicsivel 17 óra után meghibásodott fék miatt keletkezett kisebb tűz egy kamion egyik első kerekénél. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a sofőr porral oltóval eloltotta a tüzet. A raj vízsugárral visszahűtötte a jármű átizzott részeit.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre