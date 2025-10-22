Tűzoltói beavatkozás
36 perce
Izzó hamu okozott tüzet a zalai városban – begyulladt a kupac
Kedden is akadt dolguk a tűzoltóknak Zala vármegyében. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére is érkezett tűzoltói beavatkozást igénylő jelzés.
Fotó: archív/Szakony Attila
A katasztrófavédők beszámoltak arról, hogy kedden 12 óra körül kerti hulladék égett egy családi ház udvarán Lentiben, a Mihályfai úton. Mint kiderült, a tulajdonos korábban a kályhából eltávolított hamut a növények közelébe öntötte ki, ami begyújthatta a kupacot. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral rövid idő alatt eloltották a tüzet.
