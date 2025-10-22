Izzó hamu okozott tüzet a zalai városban – begyulladt a kupac

A katasztrófavédők beszámoltak arról, hogy kedden 12 óra körül kerti hulladék égett egy családi ház udvarán Lentiben, a Mihályfai úton. Mint kiderült, a tulajdonos korábban a kályhából eltávolított hamut a növények közelébe öntötte ki, ami begyújthatta a kupacot. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral rövid idő alatt eloltották a tüzet.