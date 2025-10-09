Ennyit kapott a kukásautó vezetője, aki elütött egy nőt Zalában

A vádlott 2024. augusztus 22-én Nagykanizsán fél hét körül, nappali, jó látási és gyér forgalmi viszonyok között egy hulladékszállító tehergépkocsit vezetett, írta a járásbíróság. Nem vette észre az úttest jobb szélén, vele azonos irányban gyalogosan közlekedő sértettet és a jármű jobb első részével elütötte a nőt. A férfi ezután behajtott a tűzoltóság udvarára, ahol megfordult, majd újra be akart csatlakozni a forgalomba, miközben észrevette az úttesten fekvő nőt és megállt. A sértett a baleset következtében a helyszínen életét vesztette.

A Nagykanizsai Járásbíróság a mai napon tartott előkészítő ülést az ügyben, melyen a történteket beismerő, a tárgyaláshoz való jogáról lemondó vádlottat – az ügyészi indítvánnyal egyezően – a bíróság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 1 év 2 hónap fogházbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Emellett 3 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. Az ítéletet a felek tudomásul vették, így az jogerős.