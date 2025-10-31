október 31., péntek

Ingyen wellness

36 perce

Három éjszaka luxus – nulla forintért: így vertek át egy zalai szállodát

Címkék#ingyen#wellnes#szálloda#Keszthely

Karácsonyi pihenés csalással. Ingyen wellness Keszthelyen, két főre. Nem fizetett a férfi a szálloda szolgáltatásaiért, ezért börtönbe is kerülhet.

Korosa Titanilla

Ingyen wellness Keszthelyen, két főre, csalással. Tavaly decemberben történt az eset, melynek részleteit dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője ismertette.

ingyen wellness Keszthelyen
Ingyen wellness Keszthelyen, börtönbe is kerülhet a férfi, aki nem fizetett a szállodában
Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Karácsonyi ingyen wellness Keszthelyen – nem fizette ki a tartozást a férfi

A helyettes szóvivő közleményében azt írja: a 48 éves budapesti férfi 2024. december 23-án telefonon foglalt szobát egy keszthelyi szállodában két főre, 3 éjszakára. A vádlott már a foglaláskor kérte, hogy a szolgáltatás árát, 289 ezer forintot majd az érkezés napján, a helyszínen fizethesse ki SZÉP kártyával.

A vádlott a szállodába érkezését megelőzően telefonon ismét felvette a kapcsolatot a szálloda egyik alkalmazottjával, akinek valótlanul azt állította, hogy a foglalás előlegét a hívást megelőzően banki átutalással rendezte, és kérte az előlegfizetés tényének rögzítését. Mivel a karácsonyi ünnepek alatt a banki jóváírások késedelmesen zajlottak, a szállodai alkalmazott megállapodott a vádlottal, hogy amennyiben az előleg a vádlott távozásakor nem jelenik meg a hotel folyószámláján, úgy távozásakor a szállodai tartózkodás teljes díját rendeznie kell.

Ismerősével több szolgáltatást igénybe vettek

A vádlott és ismerőse – aki a vádlott meghívására érkezett a szállodába, és a férfi csalárd szándékáról nem tudott - a szállodában a félpanziós ellátáson kívül többször is fogyasztott a szálloda éttermében, a minibárból, valamint a hotel masszázs szolgáltatását is igénybe vették, mindezek díját a szoba számlájához íratta a vádlott.

A tervezett távozás napján, 2024. december 29-én a vádlott egy nappal meghosszabbíttatta a foglalást, azonban még aznap, kijelentkezés és fizetés nélkül távozott ismerősével a szállodából, ahol így – a foglalás hosszabbítása miatt - csak másnap észlelték, hogy a vádlott fizetés nélkül hagyta el a hotelt. Írásban felszólították a fizetésre, amelyre adott válaszában valótlanul azt állította, hogy szándékában áll a tartozás kifizetése, azonban ezt követően elérhetetlenné vált.

Több mint félmilliós kárt okoztak

A vádlott a szállodát üzemeltető kft.-nek 575.838 forint kárt okozott. A férfivel szemben a Keszthelyi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat, melyben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

 

