Megáll az ész!

1 órája

Halálos iramban vasi módra – illegális gyorsulási versenyre csaptak le a rendőrök (videó)

Címkék#rendőr#illegális gyorsulási verseny#figyelem

Illegális gyorsulási versenyről tett közzé videót az Mkif Zrt. a közösségi oldalán. Mint írták: az autópálya nem versenypálya, ugyanúgy, ahogy a hozzá tartozó egyéb utak, mint például a pihenők sem.

Zaol.hu

Mint írják, október 18-án éjszaka több tucat fiatal döntött úgy, hogy találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit  ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért a Vámoscsaládi pihenőhelyen folytatták az estét. Az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel 40 autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem 100-an figyelték az eseményeket. 

Az egyik útellenőr észrevette, hogy mi történik a pihenőhelyen, majd felhívta a résztvevők figyelmét, hogy hagyják abba, vagy hívja a rendőrséget. A "kemény fiúkat" ez nem hatotta meg, így a kékruhások lezárták a pihenő kijáratát és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat. 

Videón is mutatjuk!

 

