Halálos iramban vasi módra – illegális gyorsulási versenyre csaptak le a rendőrök (videó)

Mint írják, október 18-án éjszaka több tucat fiatal döntött úgy, hogy találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért a Vámoscsaládi pihenőhelyen folytatták az estét. Az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel 40 autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem 100-an figyelték az eseményeket.

Az egyik útellenőr észrevette, hogy mi történik a pihenőhelyen, majd felhívta a résztvevők figyelmét, hogy hagyják abba, vagy hívja a rendőrséget. A "kemény fiúkat" ez nem hatotta meg, így a kékruhások lezárták a pihenő kijáratát és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat.

Videón is mutatjuk!