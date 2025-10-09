október 9., csütörtök

Baleset

1 órája

Huszonhat tonna rakomány szóródott szét a mezőn

Címkék#árokba borult#gabona#karambol#katasztrófavédelem

A műszaki mentéshez a sárvári hivatásos és a jánosházi önkéntes tűzoltókat riasztották.

Zaol.hu
Fotó: Szabó Balázs tű. hadnagy/Sárvár HTP

Elhagyta az utat és oldalára borult tegnap délelőtt egy gabonát szállító kamion a 8-as főúton, Jánosháza közelében. A baleset következtében a kamion huszonhat tonnányi rakománya szétszóródott a mezőn. A sofőr még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta a vezetőfülkét. A sárvári hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet – írja a vasi katasztrófavédelem.

Fotó: Szabó Balázs tű. hadnagy/Sárvár HTP

 

