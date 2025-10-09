Huszonhat tonna rakomány szóródott szét a mezőn

Elhagyta az utat és oldalára borult tegnap délelőtt egy gabonát szállító kamion a 8-as főúton, Jánosháza közelében. A baleset következtében a kamion huszonhat tonnányi rakománya szétszóródott a mezőn. A sofőr még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta a vezetőfülkét. A sárvári hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet – írja a vasi katasztrófavédelem.

Fotó: Szabó Balázs tű. hadnagy/Sárvár HTP