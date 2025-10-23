október 23., csütörtök

Holttestet talált a lakó a dunántúli társasház pincéjében - azt is tudják, mi vezetett tragédiához

Egy férfi holttestére bukkantak múlt péntek reggel egy szombathelyi társasház pincéjében - írta meg a 112press.hu.

Zaol.hu

Holttestet talált egy lakó a szombathelyi Bem József utca egyik társasházának pincéjében - írja a portál. A középkorú férfi a tárolók előtt feküdt egy matracon, alsóruházatban. A férfi az értesüléseik szerint a társasház egyik lakója volt, egyedül élt, feltehetőleg szenvedélybetegséggel küzdött. Két nappal korábban elveszíthette a lakáskulcsát, ezért húzhatta meg magát a tárolóban, amiről a többi lakó mit sem sejtett.

Forrás: 112press.hu

Hogy pontosan mi vezethetett a tragédiához, kiderül a 112.press.hu cikkéből!

Az elmúlt hetekben több hír is érkezett arról, hogy holttestet találtak a térségünkben, az elhunytak egy részének kiléte ismeretlen. Egy pécsi esetről itt számoltunk be, az esztergomi holttest ügyéről pedig itt írtunk. Szombathelyen is holttestre bukkantak a hónap elején, erről itt olvashatnak.

